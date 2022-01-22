Alex Teixeira: '3-0 kazanabilirdik'

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından Alex Teixeira'dan açıklamalar geldi. Siyah beyazlı futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Kovid, sakatlık sonrası ilk 11'de olmak ve gol atmak sevindirici. Ancak üzgünüm. Çünkü kazanabilirdik, atamadık. Rakip kaleye çok gittik ama atamadık. 2-0, 3-0 yapabilirdik ama olmadı. Üzgünüz." dedi.





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