Alex Oxlade-Chamberlain için Adana Demirspor gelişmesi

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için formül aranan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre; İngiliz futbolcu menajerler aracılığıyla Adana Demirspor'a önerildi. Adana Demirspor'un transfer tahtasını açması durumunda Alex Oxlade Chamberlain için girişimde bulunacağı belirtildi.
31 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Alex Oxlade Chamberlain'in güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin euro.
A Spor'un haberine göre; İngiliz futbolcu menajerler aracılığıyla Adana Demirspor'a önerildi. Adana Demirspor'un transfer tahtasını açması durumunda Alex Oxlade Chamberlain için girişimde bulunacağı belirtildi.
31 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Alex Oxlade Chamberlain'in güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin euro.
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