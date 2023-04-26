Sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi biten ve ayrılık sinyalleri veren İspanyol sol bek Alex Grimaldo'ya Premier Lig'den talip çıktı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fulham, sezon sonunda PSG'ye geri dönecek olan Layvin Kurzawa'nın yerine Grimaldo'yu düşünüyor. Skor katkısının yanında bonservisinin de elinde olması sebebiyle bu transfere öncelik veren Fulham'ın dışında Juventus, AC Milan, Villarreal ve Valencia'nın da Grimaldo'yu takip ettiği ifade edildi.



27 yaşındaki sol bek, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 49 maçta 5 gol 14 asist kaydetti.





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