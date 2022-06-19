Aleksandar Kolarov'dan emeklilik kararı

Geçtiğimiz sezonu Inter'de tamamlayan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, kariyeri ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.
36 yaşındaki Kolarov, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kariyerinin son 2 sezonunu Inter'de geçiren Sırp yıldız, Inter'in dışında; FK Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City ve Roma formaları giymişti.
Kulüp kariyerinde 507 maça çıkan Aleksandar Kolarov, bu maçlarda 52 gol 69 asistlik katkı sağlarken, 94 kez formasını giydiği Sırbistan Milli Takımı'nda 11 gol 13 asistlik performansa imza attı.
36 yaşındaki Kolarov, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kariyerinin son 2 sezonunu Inter'de geçiren Sırp yıldız, Inter'in dışında; FK Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City ve Roma formaları giymişti.
Kulüp kariyerinde 507 maça çıkan Aleksandar Kolarov, bu maçlarda 52 gol 69 asistlik katkı sağlarken, 94 kez formasını giydiği Sırbistan Milli Takımı'nda 11 gol 13 asistlik performansa imza attı.