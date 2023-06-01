Albert Riera, Olimpija Ljubljana'dan gönderildi!

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera Teknik Direktörlük kariyerine başladığı Olimpija Ljubljana'dan gönderildi.
Olimpija Ljubljana Başkanı Adam Delius, İspanyol teknik adamla yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Albert Riera yönetimindeki Olimpija Ljubljana, ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken aynı zamanda Slovenya Kupası'nı da kazandı.
İspanyol teknik adam, Olimpija Ljubljana'ya imza atmadan önce Galatasaray'da 2 yıl boyunca yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Olimpija Ljubljana Başkanı Adam Delius, İspanyol teknik adamla yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Albert Riera yönetimindeki Olimpija Ljubljana, ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken aynı zamanda Slovenya Kupası'nı da kazandı.
İspanyol teknik adam, Olimpija Ljubljana'ya imza atmadan önce Galatasaray'da 2 yıl boyunca yardımcı antrenörlük yapmıştı.