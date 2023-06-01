Albert Riera, Olimpija Ljubljana'dan gönderildi!

Olimpija Ljubljana'yı çalıştıran ve sezonu iki kupayla tamamlayan Albert Riera takımdan gönderildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Albert Riera, Olimpija Ljubljana'dan gönderildi!
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01 Haziran 2023 19:30
Son güncelleme 01 Haziran 2023 19:32
Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera Teknik Direktörlük kariyerine başladığı Olimpija Ljubljana'dan gönderildi.

Olimpija Ljubljana Başkanı Adam Delius, İspanyol teknik adamla yollarını ayırdıklarını açıkladı. 

Albert Riera yönetimindeki Olimpija Ljubljana, ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken aynı zamanda Slovenya Kupası'nı da kazandı.

İspanyol teknik adam, Olimpija Ljubljana'ya imza atmadan önce Galatasaray'da 2 yıl boyunca yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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