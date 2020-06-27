Süper Lig'de 29. hafta maçında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle bitti.



Alanyaspor'un gollerini 4. dakikada Efecan Karaca, 45+4 ve 64. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Papiss Cisse, Göztepe filelerini havalandırarak Süper Lig tarihinde takımının formasıyla en fazla gol (34 gol) atan oyuncu oldu.



Göztepe'nin golleri 11. dakikada Serdar Gürler, 49. dakikada Alpaslan Öztürk ve 90. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.



Bu beraberliğin ardından Alanyaspor 45, Göztepe ise 38 puana yükseldi.



Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Alanyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularına da çarpan top hızını kaybettikten sonra direkten oyun alanına döndü. Penaltı noktası yakınında topa sahip olan Efecan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Mossoro'nun aktardığı topa Kaan Kanak'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Ceza sahası hemen önünde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

38. dakikada ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Juanfran'ın sert şutunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

42. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu iyi takip eden Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla bir süre ilerleyen Efecan Karaca, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı sağ kanattaki Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in ortasında topa iyi yükselen ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

62. dakikada sağ kanattan Deniz Kadah'ın yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda Tripic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. kez öne geçti. Cisse ile paslaştıktan sonra sol taraftan Göztepe ceza sahasına giren Efecan, daha sonra topu sağ taraftaki Cisse'ye aktardı. Senegalli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

71. dakikada ceza sahası hemen içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vurduğu top direkten döndü.

89. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Castro'nun kafayla aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu (Dk. 75 Halil Akbunar), Borges, Tripic (Dk. 68 Napoleoni), Mossoro (Dk. 68 Castro), Wilczek (Dk. 59 Deniz Kadah)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 81 Musa Çağıran), Fernandes (Dk. 46 Campos) (Dk. 70 Onur Bulut), Bakasetas, Cisse (Dk. 90+4 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 4 Efecan Karaca, Dk. 45+3 ve 64 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 11 Serdar Gürler, Dk. 49 Alpaslan Öztürk, Dk. 89 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Borges, Dk. 42 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 Titi (Göztepe), Dk. 31 Caulker, Dk. 41 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)



