Alanyaspor, son gün özel uçakla Awaziem'i getirdi

Alanyaspor, Nijeryalı oyuncu Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor, son gün özel uçakla Awaziem'i getirdi
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08 Eylül 2021 22:56
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Portekiz'in Boavista takımından transfer ettiği Chidozie Awaziem Antalya'ya geldi.

Turuncu-yeşilli takımın bir futbol sezonu için renklerine bağladığı Nijeryalı futbolcu Chidozie Awaziem'ı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi.

Özel jetten inen Awaziem kulüp tarafından yapılan karşılamanın ardından kendisine verilen Alanyaspor atkısını açarak poz verdi.

Nijeryalı futbolcu daha sonra özel bir araç ile Alanya ilçesine hareket etti.

Nijeryalı stoperin transferi ise Alanyaspor'un sosyal medya hesabından "Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi" ifadeleriyle duyuruldu.

Alanyaspor, transferin son gününde kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu için yarın, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.


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