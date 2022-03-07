Süper Lig'de 28. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu.
Yukatel Kayserispor'un golünü 34. dakikada Andrea Bertolacci kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golleri 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman son dakikalarda kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 46'ya yükseltti. Yukatel Kayserispor 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Kayserispor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Yukatel Kayserispor'un golünü 34. dakikada Andrea Bertolacci kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golleri 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman son dakikalarda kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 46'ya yükseltti. Yukatel Kayserispor 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Kayserispor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.