Alanyaspor, Dolmabahçe'de ilk kez galip

Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Alanyaspor, siyah-beyazlı takımı İstanbul'da ilk kez yenmeyi başardı.



Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.



Ayrıca Alanyaspor bu sezon deplasmanlarda toplamda 2 gol atarken, Beşiktaş deplasmanında 3 gol atmayı da başardı.





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