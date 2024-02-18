Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.



Alanyaspor, 20. dakikada Jure Balkovec ve 33. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.



Adana Demirspor, 67. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'nın attığı golle farkı bire indirdi. Hikmet Karaman'ın ekibi 69. dakikada Yusuf Sarı ile 2-2'yi buldu.



Alanyaspor, 75. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Joao Novais, kaleci Vedat'ı geçemedi. Dönen pozisyonda Florent Hadergjonaj takımını yeniden öne geçirdi.



Pes etmeyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın 90+7'de attığı golle maçtan bir puanı çıkardı.



Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 3-3 sona erdi.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor 32, Alanyaspor 29 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Adana Demirspor'dan Emre Akbaba, ceza sahası önünde rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Balotelli'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna giden topu uzanarak kornere çıkardı.



18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.



20. dakikada Alanyaspor öne geçti. Eduardo'nun ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0



33. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın, ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Yusuf Sarı'nın ortasında kaleye yönelen top, az farkla direğin dibinden auta çıktı.



66. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atakta Atal'ın ceza sahasına gönderdiği ortada top Alanyaspor'da Aliti'nin eline çarptı. Yapılan incelemenin ardından hakem Bahattin Şimşek VAR'a çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.



67. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-1



69. dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2



76. dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Efecan Karaca'nın kaleci Vedat Karakuş tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Novais'in kullandığı vuruşu kaleci Vedat Karakuş kurtardı. Dönen top takip eden Hadergjonaj top ağlarla buluştu: 3-2



86. dakikada merkezden gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.



90+7. dakikada Adana Demirspor yeniden eşitliği sağladı. Nani'nin ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu, önünde bulan Yusuf Sarı'nın şutunda Aliti'ye çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu: 3-3



Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 87 Yusuf Özdemir), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 68 Hwang (Dk. 72 Hassan), Augusto (Dk. 87 Furkan Bayır), Eduardo (Dk. 68 Efecan Karaca)



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 46 Vedat Karakuş), Atal, Semih Güler, Gravillon, Mohamamadi (Dk. 84 Nani), Muanza (Dk. 84 Rodriguez), Michut (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Dk. 62 Yusuf Barasi)



Goller: Dk. 20 Balkovec, Dk. 33 Oğuz Aydın, Dk. 76 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 67 Emre Akbaba (Penaltı) , Dk. 69, 90+7 Yusuf Sarı (Adana Demirspor)



Sarı kart: Dk. 13 Sisto, Dk. 81 Novais, 90+6 Aliti, 90+7 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 75 Vedat Karakuş (Adana Demirspor)



