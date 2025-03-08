Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı evinde geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti. Salon: 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu



Hakemler: Gürhan Gül, Zafer Özmen



On Hotels Alanya Belediyespor: Seganaov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Halil Kurtuluş, Ahmetcan Büyükgöz (Burak Çevik, İsmail Koçak, Ahmet Karataş, Azizcan Ataoğlan, Yusuf Bakır, Fatih Yürümez, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)



Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Stern, Zonca, Faik Samet Güneş, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin)



Setler: 25-21, 13-25, 25-22, 25-23



Süre: 109 dakika (26, 24, 31, 28)



