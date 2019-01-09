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Alan, Galatasaray için reddetti

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Brezilyalı golcü Alan, Flamengo'nun son anda kendisine yaptığı teklifi geri çevirdi. Sambacı, Brezilya ekibine "Kariyerime Avrupa'da devam edeceğim" yanıtını verdi.

Kaynak: Akşam
Alan, Galatasaray için reddetti
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09 Ocak 2019 13:42
Bir dönem Love'u da gündemine alan Flamengo'nun, Guangzhou ile yollarını ayıran Alan için girişim yaptığı öğrenildi. Brezilya basınında, tecrübeli futbolcunun kariyerine ülkesi yerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Daha önce Fluminense ve Salzburg formaları da giyen Alan, 2015 yılında 11.1 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou'ya transfer olmuştu.

SENELİK 3.5 MİLYON EURO

Brezilyalı futbolcu Çin Süper Ligi'nde çıktığı 65 maçta takımına 37 gol 17 asistlik katkı sağladı. Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyla senelik 3.5 milyon euroluk ücret karşılığında daha önce anlaşmaya varmıştı. Bu rakamın üzerine puan başı bonuslar da eklenecek.

Devre arasında 1 değil 2 forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Çin'in Yatai ekibinde forma giyen Nijeryalı Ighalo'yla da ilgileniyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler var.

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