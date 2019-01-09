Alan, Galatasaray için reddetti

Bir dönem Love'u da gündemine alan Flamengo'nun, Guangzhou ile yollarını ayıran Alan için girişim yaptığı öğrenildi. Brezilya basınında, tecrübeli futbolcunun kariyerine ülkesi yerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.Daha önce Fluminense ve Salzburg formaları da giyen Alan, 2015 yılında 11.1 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou'ya transfer olmuştu.Brezilyalı futbolcu Çin Süper Ligi'nde çıktığı 65 maçta takımına 37 gol 17 asistlik katkı sağladı. Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyla senelik 3.5 milyon euroluk ücret karşılığında daha önce anlaşmaya varmıştı. Bu rakamın üzerine puan başı bonuslar da eklenecek.Devre arasında 1 değil 2 forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Çin'in Yatai ekibinde forma giyen Nijeryalı Ighalo'yla da ilgileniyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler var.