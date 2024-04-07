Al-Musrati Mekke'ye gitti

Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati, Umre ibadeti için Mekke'ye gitti.

, Fotoğraf; Instagram
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Al-Musrati Mekke'ye gitti
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07 Nisan 2024 09:08
Son güncelleme 07 Nisan 2024 14:38
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Al-Musrati, Umre ibadeti için Mekke'ye gitti.

Bu arada siyah-beyazlı kulüp dün; Sözleşmesindeki 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanarak Braga'dan renklerine kattığı Libyalı oyuncu için "Doğum günün kutlu olsun Al-Musrati" paylaşımı yaptı.

 

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