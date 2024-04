Akra Gran Fondo'da kayıtlar sürüyor

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, "AKRA Gran Fondo yarışı hem sportif anlamda, hem de doğal güzellikler anlamında Türkiye'nin önde gelen yarışlarından biri" dedi.



Bisiklet tutkunlarının adresi haline gelen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, sporcuları yine eşsiz manzarası ve mücadele ruhuyla ağırlayacak. AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 27-28 Nisan tarihinde 6'ncı kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel'in co-sponsorluğunda düzenlenecek. 2018 yılından beri düzenlenen ve geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yüksek bir katılımın beklendiği amatör yol bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bu sene "Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol" sloganı ile gerçekleşecek.



Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından organize edilen ve T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastaneleri, Toyota, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Antalya Akvaryum, Shimano, Zemzem Turizm ve Olympos Teleferik katkılarıyla düzenlenecek yarışa katılan yerli ve yabancı sporcular, Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerine yakından tanıklık edecek.



"İNANILMAZ BİR MÜCADELEYE ŞAHİT OLUYORUZ"



Organizasyon öncesi açıklamalarda bulunan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, "Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu sene 27-28 Nisan tarihlerinde 6'ncısını düzenleyeceğimiz AKRA Gran Fondo için tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi AKRA Gran Fondo yarışı hem sportif anlamda, hem de doğal güzellikler anlamında Türkiye'nin önde gelen gran fondo yarışlarından biri. İnanılmaz bir mücadeleye şahit oluyoruz burada. Kayıtlarımız devam ediyor. Bütün bisiklet severleri ve sporcuları 27-28 Nisan tarihlerinde AKRA Gran Fondo'ya bekliyoruz" diye konuştu.





