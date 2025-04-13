Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında Willem II ile Ajax karşı karşıya geldi. Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-1'lik skorla kazandırdı.



Willem II, ilk yarıyı Emilio Kehrer'in 41. dakikadaki golüyle önde kapattı.



Ajax, 74. dakikada Oliver Edvardsen ve 78. dakikada Wout Weghorst'un golüyle kazandı.



Son 14 maçta 13. galibiyetini alan Ajax, puanını 73'e çıkardı ve en yakın takipçisi PSV ile arasındaki farkı 9'a çıkardı. Ajax, kalan son 5 maçında 7 puan alması durumunda şampiyonluğu kazanacak.



Willem II ise 24 puanla küme düşme hattında kaldı.



Ajax, gelecek hafta Utrecht'e konuk olacak. Willem II ise Fortuna Sittard deplasmanına gidecek.



