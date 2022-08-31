Ajax'ın kaleci tercihi belli oldu

Hollanda Eredivisie'nin köklü kulüplerinden Ajax, Inter'e transfer olan Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın yerini dolduruyor.



İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ajax, Benfica'da forma giyen Yunan kaleci Odysseas Vlachodimos'un transferi için Portekiz kulübü ile 12 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.



ERSİN DESTANOĞLU DA LİSTEDEYDİ



Uzun bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Ajax'ın listesinde, Beşiktaş'ta forma giyen genç kaleci Ersin Destanoğlu da bulunuyordu. Ersin'in transferi için Beşiktaş ile 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus maddeler karşılığında pernsip anlaşması sağalayan Ajax, tercihini Odysseas Vlachodimos'dan yana kullandı.



28 yaşındaki Odysseas Vlachodimos, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 18 kez kalesini gole kapatmayı başarmıştı.





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