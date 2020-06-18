Ahmet Nur Çebi merak edilen ismi açıkladı; Mehmet Ekşi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik ekip için Mehmet Ekşi'yle anlaşmak üzere olduklarını bildirdi.

Ahmet Nur Çebi merak edilen ismi açıkladı; Mehmet Ekşi
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18 Haziran 2020 15:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapının başına getireceği ismi CNNTÜRK'e açıkladı.

Ahmet Nur Çebi, "Altyapıdan, tabii ki Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu döneminde Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Mehmet Ekşi, 1979-80 sezonunda bordo-mavili takımdan transfer olduğu Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra da antrenör olarak siyah-beyazlı kulübe hizmet vermişti.









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