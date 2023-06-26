Ahmet Nur Çebi: ''Kuzyaev ile ilgileniyoruz''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Zenit forması giyen Daler Kuzyaev ile ilgilendiklerini doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi: ''Kuzyaev ile ilgileniyoruz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2023 22:27
Son güncelleme 26 Haziran 2023 22:30
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar orta saha transferi öncelik verirken Zenit forması giyen Daler Kuzyaev için temasları sürüyor.

Transfer hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Evet, Kuzyaev ile ilgileniyoruz, transferinin olma ihtimalini göreceğiz, bakalım'' ifadelerini kullandı. 

Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha geride bıraktığımız sezonda 35 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi . Kuzyaev'in aynı zamanda 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery