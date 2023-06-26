Ahmet Nur Çebi: ''Kuzyaev ile ilgileniyoruz''

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar orta saha transferi öncelik verirken Zenit forması giyen Daler Kuzyaev için temasları sürüyor.
Transfer hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Evet, Kuzyaev ile ilgileniyoruz, transferinin olma ihtimalini göreceğiz, bakalım'' ifadelerini kullandı.
Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha geride bıraktığımız sezonda 35 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi . Kuzyaev'in aynı zamanda 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
Transfer hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Evet, Kuzyaev ile ilgileniyoruz, transferinin olma ihtimalini göreceğiz, bakalım'' ifadelerini kullandı.
Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha geride bıraktığımız sezonda 35 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi . Kuzyaev'in aynı zamanda 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ