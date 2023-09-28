Ahmet Nur Çebi'den playoff açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, stat sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den playoff açıklaması!
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28 Eylül 2023 12:36
Son güncelleme 28 Eylül 2023 12:37
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile yapılan stat sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, son günlerde çok fazla konuşulan Ligde playoff sistemiyle ilgili de konuştu.

Beşiktaş camiası için playoff'un bir sakıncası olmadığını belirten Çebi, "Playoff kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz." şeklinde konuştu.

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