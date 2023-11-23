Ahmet Nur Çebi'den olay açıklamalar!

Ahmet Nur Çebi: "Kesinlikle TFF'de başkanlık yapmayı düşünmüyorum. Ben Servet Yardımcı'nın bu görevi daha iyi yapacağını düşündüğüm için Büyükekşi'ye muhalefet ettim. Böyle bir gücü bir daha kendimde bulursam, bunu Beşiktaş'ta kullanmayı tercih ederim."



Ahmet Nur Çebi: "Deprem döneminde maçların oynanması ile ilgili soruyu TFF bu konuyu gündeme getiriyorsa, Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa benim de cevabımı vermem gerekir. Bizim rakiplerimiz de bunu sonuna kadar kullandı. Camianın bana sahip çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. TFF başkanı da 'daha kendi camiası sahip çıkmıyor' diye düşündü muhtemelen o gün. Biz o gün kaybettik TFF ile olan kavgamızı."



Ahmet Nur Çebi: "Büyükekşi'nin tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bizim de bu hareketlerinden dolayı tavrımız var. Benim kadar TFF ile çekişme yaşamış bir başkan var mı ki taraftarlarımız bana 'masaya vur' diyor."



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:PARMAK SALLAMA OLAYIAhmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi: "Ahmet Nur Çebi: "Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi:Ahmet Nur Çebi: