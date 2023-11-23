Ahmet Nur Çebi'den olay açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Ahmet Nur Çebi: "Yağmur var, kar var hepsinden nasibimizi alacağız. Allah herkese namusuyla şerefiyle yaşamayı nasip etsin."
Ahmet Nur Çebi: "Milli takım, hepimizin milli takımı. Sıkıntılı anlarımızda bile yüzümüzü bir golleri güldürüyor. Kenan Yıldız, Salih Özcan hepsi çok değerli çocuklar. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemiğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi."
Ahmet Nur Çebi: "13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar, bırakma kararı aldığım gün 'Bırakma sayın başkan' mesajı attı. Sadece o değil, diğerleri de öyle. Ben onlara iyi başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Bu yapılan transferlerin önemini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu şansı çocuklara tanımamız lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rebic'in, Chamberlain'in geçmişi belli. Rıza hocaya sordum, 'Amartey çok iyi futbolcu' dedi. Onana'nın iyi olup olmadığını görme şansımız olmadı, 102 dakika oynadı. Oynaması lazım, şans bulması lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat, biz başkan seçildiğimizde 'Fikret Orman'dan hesap sormak görevin' dedi. Şimdi Hasan Arat, Fikret Orman'ın müdürü ile yan yana. Sosyal medyadan bu işleri beraber yönettiler, kim ne derse desin."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler."
Ahmet Nur Çebi: "Paralar nerede tezahüratını ben nasıl susturayım, ben mi başlattım? Benim yapmadığımı çok iyi biliyor. Sadece bunu kendi mağduriyetine sebep vermek için kullanıyor. Genel kurulda Hasan Arat'ın yanındaki arkadaş, 'Biz yaptırdık' dedi o tezahürata. Adres belli. Bana verdikleri zararın önemi yok, kulübe çok büyük zarar verdiler. Takım 2-0 öndeyken protesto başlıyor, neden? Uçaktan oyuncu inmemiş, medyada olumsuzluk pompalanıyor. Bunları bu çocuklar okuyor."
Ahmet Nur Çebi: "Adaylar halen benimle ilgili konuşuyor. Benimle ne işiniz var, ben aday mıyım?"
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi."
Ahmet Nur Çebi: "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları."
Ahmet Nur Çebi: "11 tane tapudan bahsediliyor. Nerede bu tapular, ben tapu falan görmedim. Para kaptırılmış, biz 1 sene adama yalvardık gittik paralarımızı tahsil ettik. Para gelince de direkt olarak borçlarımıza gitti."
Ahmet Nur Çebi: "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat babasına sormazmış benim gibi. 'Babacığım' diyormuşum babama. Ben babama 'siz' diye hitap ederim, ne babacığımı. Babamın söylediği ve yapmadığım tek şey vardı o da Fikret Orman ile son seçime girmek oldu. Babama bir özür borcum var."
Ahmet Nur Çebi: "Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak."
Ahmet Nur Çebi: "İkinci başkanın görevi, başkan yokken başkanı temsil etmektir. Başkan zaten oradaydı. Ben futbol şubedeydim 2 sene, geldiğimde zaten stadyum bitmişti. Bana futbol şubeyi, icra kurulunu sorabilirsiniz. İcra kurulunda olduğum bazı evraklar geliyordu. 'Nedir bu?' dediğimde 'Ben imzalamışım ağabey, hesabını mı vereceğim' dedi. Orada soğukluğumuz başladı zaten."
Ahmet Nur Çebi: "2 sene şampiyonluk dönemindeki başarının ikimize yazması gerekiyordu ama Fikret Orman sahiplendi o başarıyı. Birlikte emek verdik 2.5 sene. Biz Bayern'e elendikten sonra ben ayrılmak istediğimi söyledim zaten. Ağustos'ta seçim kararı aldı, etrafa 'Ahmet Nur Çebi'den kurtulmak için bu kararı alıyorum' diyorsun. Sonra gelip bana ikinci başkanlık teklif ediyorsun. Ben kabul etmedim. 'Benden sonra sana bu görev yakışır ağabey biraz dinlen' dedi. 'Kimi ikinci başkan yapayım' dedi. Serdal Adalı'yı söyledim. 'Olur mu ağabey bana yalancı demiş adam' dedi. 2 saat sonra açıkladı Serdal Adalı'yı."
Ahmet Nur Çebi: "Seçim döneminde 'Ben seni destekleyeceğim' dedi. Sonra benim aleyhimde kampanya yürüttü. Serdal Adalı da ikinci başkanın, ben de. Niye tarafsız kalmıyorsun? Sonra seçimden sonra bana mesaj atıyor, 'Ağabey emrindeyim' diye. Ben açmadım telefonu tabii ki."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile aramızdaki 1-2 mesele özel. Onları açıklamak istemiyorum. Bazı yerlerde haddini aşmıştır."
Ahmet Nur Çebi: "Yeni yönetim önlerine bakacak, geri bakmak zorunda kalmayacak. Fikret Orman döneminde UEFA'ya mektup çekilmiş temiz kağıdının alınması sürecinin ertelenmesi için. Yahu insaf et! Biz geliyoruz, şahsi fedakarlıklar ile o temiz kağıdını alıyoruz. Bunlar hiç yokmuş gibi, pandemi ve deprem olmamış gibi, 4 kupa almamışız gibi bugün yaygara koparanları vicdanlara bırakıyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Basketbolda Alperen gibi bir yıldızı NBA'e gönderdim. Hasan Arat diyor ki, 'Geçen sezon Beşiktaş basketbolda küme düşmesin diye dua ettim'. Yahu gel kapıyı çal Hasan Bey, basketbolcu değil misin? Bir sorun var madem gel yardımcı ol."
Ahmet Nur Çebi: "Locası, kombinesi olmayan başkan olur mu? Olabilir tabii. Serdal Bey'in kombinesi var, Hasan Bey'in yok. Hasan Bey dostlarının localarında izliyor genelde maçları, öyle gördüm."
Ahmet Nur Çebi: "Tüpraş çeklerinin kırdırıldığı konusu... 1. yılı aldık zaten. 2 ve 3. yıldaki çeklerin kırdırılmasıyla şu ankinden daha fazla kar olduğu için ve Beşiktaş'ın 20 milyon TL karı olduğu için bu Tüpraş'ın bir jestidir. Bunu Hasan Bey'in söylemesi fuzuli konuşma. Bir tanesinden kurtulduk, öbürü geliyor şimdi. Kasada duruyor para, kullanabilirsiniz. Bu parayı bugün almasak da yarısı her türlü bankaya gidecek. Ne özür bekleyeceğim? Yalana palavraya düşmesinler yeter."
Ahmet Nur Çebi: "Beni bir çocuk aradı 'istifa' diye. 'Ben Ahmet Nur Çebi değilim' dedim. 'Vay anasını yine başkasının numarasını verdiler' diyor. 'Ben de Beşiktaşlıyım kime oy vereceksin' diyorum. 'Hasan Arat'a tabii ki' diyor. 15 yaşında çoluk çocuktan gecenin 1'inde böyle mesajlar, telefonlar alıyoruz. Bunlar ayıp şeyler!"
Ahmet Nur Çebi: "Serdal Adalı beni zaman zaman arıyor. Bir şeyler soruyor doğal olarak. Hasan Arat ile bir ilişkim yok."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat'ın PSG başkanı ile görüşmesi... Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bunlar seçim arefesinde olabilecek şeyler. Ben sadece geldikten sonra söz verilen şeylerin tutulup tutulmadığını takip etmekle mükellefim. Ben başkaları gibi beyaz oy saymam. Kötü niyetli değilim."
Ahmet Nur Çebi: "Yeni yönetimin bizi denetlemesini ben talep ediyorum. Bunun Beşiktaş'ta örf olması lazım. Kimse kendini denetleyemez. Varsa bir hatam bedelini öderim."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın bir kan değişikliğine ihtiyacı var. Bırakalım, herkes huzura ersin. Ailem de bırakmamı istiyor. Benim eşime çocuklarıma gece yarısı gönderilen mesajlar var. Ben bunları unutmadım."
Ahmet Nur Çebi: "Bana ihtiyaç olmamalı bundan sonra. Ben görevimi tamamladım. Kırıldım, yoruldum... Çok onurlu ve gururlu bir görev yaptım. Taraftara kırgın değilim. Onlardan tek ricam maç bitene kadar takımı desteklesinler."
Ahmet Nur Çebi: "Kesinlikle TFF'de başkanlık yapmayı düşünmüyorum. Ben Servet Yardımcı'nın bu görevi daha iyi yapacağını düşündüğüm için Büyükekşi'ye muhalefet ettim. Böyle bir gücü bir daha kendimde bulursam, bunu Beşiktaş'ta kullanmayı tercih ederim."
Ahmet Nur Çebi: "Deprem döneminde maçların oynanması ile ilgili soruyu TFF bu konuyu gündeme getiriyorsa, Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa benim de cevabımı vermem gerekir. Bizim rakiplerimiz de bunu sonuna kadar kullandı. Camianın bana sahip çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. TFF başkanı da 'daha kendi camiası sahip çıkmıyor' diye düşündü muhtemelen o gün. Biz o gün kaybettik TFF ile olan kavgamızı."
Ahmet Nur Çebi: "Büyükekşi'nin tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bizim de bu hareketlerinden dolayı tavrımız var. Benim kadar TFF ile çekişme yaşamış bir başkan var mı ki taraftarlarımız bana 'masaya vur' diyor."
PARMAK SALLAMA OLAYI
Ahmet Nur Çebi: "Lugano maçında Büyükekşi aleyhine bir tezahürat oldu. Çok üzüldüm, olmaz öyle şey. Eliyle gösterip, 'Bu iki tribün organize olmuş' dedi. Parmak sallama falan olmadı. Yanında bakan oturuyor senin. Bana parmak sallayamaz, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Bana da tepki var, zaptedecek olsam kendime olanı zaptederim. Devre olmasına 5 dakika var, bekle öyle git. Art niyetli, tavırları çok yanlış. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Ben bir Çebi'yim! Bunu yaptırmam."
Ahmet Nur Çebi: "Mehmet Büyükekşi'yi ben başkan kalsaydım tribüne almazdım. Ama bir gerçek var ki o stadyum bizim değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait. Ancak gelseydi ağırlamazdım."
Ahmet Nur Çebi: "Ben orada maç izliyorum, yanınızda bakan var. Ne olduğunu bile anlamadım. Bir anda ayağa kalktı gitti. Yöneticilerimiz benim talimatımla gitti, 'Yaptığınız yanlış' dedi giderken Büyükekşi'ye. Bunun parmak sallanma olarak gösterilerek beni ve Beşiktaş'ı küçük düşürme olarak kullanılmasını kabul etmem."
ALİ KOÇ'UN 'HAKLIYMIŞ' AÇIKLAMALARI
Ahmet Nur Çebi: "Ali Koç çok açık ve dürüst bir insan. Bizim onunla çok iyi bir dostluğum var. Ben Dursun Bey'i seviyorum, kendisi benim aile dostum."
Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe ve Galatasaray kayıkçı kavgası yapıyor. Ben zamanında söyledim, bir şey varsa getirir gösterirsin. MHK gitmeli, MHK sandıktan seçilmeli. Benim oyumla MHK Başkanı gelmeli oraya."
Ahmet Nur Çebi: "Benim Sergen Yalçın ile devam etmeme durumum olmadı. Onu Beşiktaş'a hoca yapma gururunu yaşıyorum. Şampiyonluktan sonra görüştük, 'Ben bu paradan aşağı çalışmam, hocalık yapmayacağım' dedi. Emre Kocadağ her gün yanına gitti. Benim biraz cimriliğim vardır, pazarlık ettik. Sonuç olarak istediği ücreti verdik. Ayrılmadan biraz önce '1-2 maç daha deneyeyim ama olmuyor' dedi. Olmayınca da ayrılmak istedi ayrıldık. Çok sevdiğim bir hocamdır Sergen Yalçın."
Ahmet Nur Çebi: "Şampiyon olmadan önce sözleşme vermeme sebebim hocanın motivasyonunu bozmak istemememdi. Kötü bir niyetten değildi. Kalsaydı şampiyon olur muyduk bilemem ama kalmasını çok isterdim."
"Sergen Yalçın mı, Şenol Güneş mi?"
Ahmet Nur Çebi: "Şenol hoca benim ağabeyimdir, ben de Sergen Yalçın'ın ağabeyiyimdir. Ağabey olmak her zaman daha iyidir. İkisi ile de çok iyi anlaştık."
Ahmet Nur Çebi: "Ceyhun Kazancı, benim kafamdaki projenin sportif direktör olarak bir parçaydı. Çok yıpratıldı. Şenol hoca ile birbirleri ile çalışma isteğini gördüm. Ancak daha sonra benim gördüğüm birbirlerine olan güvensizliği içlerinden atamadılar, ikisi de. O da benim hatam."
Ahmet Nur Çebi: "Talisca ile ilgili kulübüyle görüştük. Bize 'oyuncumuzu ayartıyorsunuz' dediler. Bu şartlar altında daha dikkatli olmaya dikkat ettik. Kulübü verseydi, Talisca'yı burayı getirecektim. Şenol hoca, Talisca ile görüştüm diyorsa görüşmüştür. Ben kulüp olarak bunu söyleyemem."
Ahmet Nur Çebi: "Ramos konusunda; Serhan Çetinsaya kardeşimizin ısrarla buraya getirmek istedi Ramos'u. 10 milyon maaş, 1 milyon imza parası, 2.5 milyon abisine, 500 bin de menajerlik parası. 'Serhancığım bu bizi aşar, sponsor bulabilirsen imzala. O yetkiyi veriyorum' dedi. Vergileriyle 2 yılda 45 milyon euro'luk bir kontrata Beşiktaş'ı sokamazdım. Bizim görevimiz bunları da görebilmek başkan olarak. Zaten buna imkan da yok, TFF'nin önüne getirsek limit yok."
Ahmet Nur Çebi: "Onana'ya 4.5 milyon euro verildi ama 5 yıla yayıldı. Yıllık maliyeti maaşla beraber 2.1 milyon yapar. Bizim 1 oyuncuyla bu işi görmemiz olmaz. Her pozisyona yedek lazım. Amartey'i çok beğenen, Zaynutdinov'u Masuaku'nun önünde gören, Onur'u Rosier'in önünde göre, Bailly'i Amartey ve Colley'e yedek olarak gören bir hocamız var şu anda."
Ahmet Nur Çebi: "Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."
Ahmet Nur Çebi: "Serdar Saatçı burada kalmamak için her şeyi yaptı. Sergen hoca 'Beşiktaş'a hayır gelmez' dedi. Ben tutmak istedim, ailesi ve kendisi bizi yedi bitirdi."
Ahmet Nur Çebi: "Rıdvan Yılmaz, geldi elimi öptü. 'Ben burada psikolojik olarak burada baskı yaşıyorum' dedi, gitmek istedi. Emirhan zaten bambaşka bir olay. Babasıyla görüşmek istiyorum 'Babamla görüşeceğiniz bir şey yok, ayrılmak istiyoruz' diyor."
Ahmet Nur Çebi: "Serdar Saatçı'nın değeri 40 milyon euro diyor Hasan Arat, 30 milyona satsınlar ben getireceğim Serdar'ı. Böyle atmayla bu işler olmaz. 30'a taahhüt etsinler ben getireceğim."
Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pahalı transferler yapması bizi zor duruma soktu tabii ki. Benim limitim neyse sonuna kadar zorladım. Daha iyi futbolcular istiyorsak, parayı bulacağız."
Ahmet Nur Çebi: "MHK'ye hiçbir konuda güvenmiyorum. Ali Koç'a dava açılması konusunda bir şey diyemem, başka bir kulübün olayı sonuçta. Yabancı hakem konusunu ilk ben söyledim. VAR kayıtları sürekli açıklanmalı, neyi saklıyorsunuz?"
Ahmet Nur Çebi: "Kadın derbisinde çok kötü bir yönetim vardı. Aynı şey, ha kadın hakem ha erkek hakem. TFF başkanının sadece Türk futbolunu dizayn eden, altyapısını dizayn eden gelirlerini sağlayan bir kurum olması lazım. Her kurumun ayrı seçilmesi gerekir."
Ahmet Nur Çebi: "Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde çıkış maddesi var. Gelen başkan isterse yollarını ayırabilir."
"Emre Kocadağ neden adaylıktan vazgeçti?"
Ahmet Nur Çebi: "Ben Emre'yi tabii ki destekledim. Aldığı karar, kendi kararıdır. Bir ağabey olarak kendisini zorlu bir sürece gireceğini söyledim 1.5 sene sonra Emre Kocadağ'ın bu kulüpte başkanlık yapacağını tahmin ediyorum."
"Başkan adayınız kim?"
Ahmet Nur Çebi: "Bunu açıklamamın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sorarlarsa sadece eşime dostuma bunu açıklarım. Kısa süre içinde iki isimden biri benim başkanım olacak."
"Weghorst ve Saiis dışında Şenol Güneş'i eleştiren oldu mu?"
Ahmet Nur Çebi: "Hayır, benim oyuncuyla öyle bir samimiyetim olmaz. Olmasına da müsaade etmem."
Ahmet Nur Çebi: "1959 öncesi şampiyonluklar konusunda sağlıklı karar ne ise o verilsin. O sağlıklı kararın ne olduğunu şu anda söylemek istemiyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Demba Ba'dan vazgeçip Mitroglou'ndan alalım demişti Fikret Orman ben evinden kalkıp gidince geldi 'Tamam Demba Ba olsun' dedi. Ersan Adem Gülüm'ün 7-7.5 milyon'a satılmasında, Cenk Tosun'un 22 milyon'a satılmasında katkımız var. Cenk Tosun'un satışında üzerine 2 milyon euro alınmayacak bonusları koyarak sanki satışı kendisi yapmış gibi bir hava yarattı. Onun tarzı buydu. Umut Güner, Ümraniye'de şahsıma küfür ediyor, Orman da orada duruyor ağzını açmıyor. Bunu söylediğimde 'Ağabey bunlar cahil işte' diyor."
Ahmet Nur Çebi: "Otopark anlaşması konusunda rahmetli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile anlaştığımız bir mesele vardı. Daha sonra anlaşmamızdan farklı bir karar aldığını gördüm. 'Niye?' dedim, 'Benim bir tane başkanım var' dedi. Kendisini çok severdim, bunların arasındaki en düzgün adam oydu."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman, bana 5 kat cevap verecekmiş. Yaptığı konuşmada yüz ifadelerine bakın, dalga geçer gibi. Kedisine 'Arsene Lupen' diyen Mahmut Uslu'ya benim cevap vermemi istemişti. O yaptığı açıklamalardan dolayı hiçbir zaman onu affetmeyeceğim. Bir hesaplaşmamız olacak, karşılıklı oturacağız onunla. O bu hesaplaşmanın ne olduğunu biliyor."
Ahmet Nur Çebi: "Seçimde göreceğiz; sosyal medya ile yürüyen arkadaş mı kazanacak, yıllardır Beşiktaş'tan elini ayağını çekmemiş arkadaş mı gelecek? Sosyal medyacı gelirse vay halimize!"
Ahmet Nur Çebi: "Yağmur var, kar var hepsinden nasibimizi alacağız. Allah herkese namusuyla şerefiyle yaşamayı nasip etsin."
Ahmet Nur Çebi: "Milli takım, hepimizin milli takımı. Sıkıntılı anlarımızda bile yüzümüzü bir golleri güldürüyor. Kenan Yıldız, Salih Özcan hepsi çok değerli çocuklar. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemiğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi."
Ahmet Nur Çebi: "13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar, bırakma kararı aldığım gün 'Bırakma sayın başkan' mesajı attı. Sadece o değil, diğerleri de öyle. Ben onlara iyi başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Bu yapılan transferlerin önemini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu şansı çocuklara tanımamız lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rebic'in, Chamberlain'in geçmişi belli. Rıza hocaya sordum, 'Amartey çok iyi futbolcu' dedi. Onana'nın iyi olup olmadığını görme şansımız olmadı, 102 dakika oynadı. Oynaması lazım, şans bulması lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat, biz başkan seçildiğimizde 'Fikret Orman'dan hesap sormak görevin' dedi. Şimdi Hasan Arat, Fikret Orman'ın müdürü ile yan yana. Sosyal medyadan bu işleri beraber yönettiler, kim ne derse desin."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler."
Ahmet Nur Çebi: "Paralar nerede tezahüratını ben nasıl susturayım, ben mi başlattım? Benim yapmadığımı çok iyi biliyor. Sadece bunu kendi mağduriyetine sebep vermek için kullanıyor. Genel kurulda Hasan Arat'ın yanındaki arkadaş, 'Biz yaptırdık' dedi o tezahürata. Adres belli. Bana verdikleri zararın önemi yok, kulübe çok büyük zarar verdiler. Takım 2-0 öndeyken protesto başlıyor, neden? Uçaktan oyuncu inmemiş, medyada olumsuzluk pompalanıyor. Bunları bu çocuklar okuyor."
Ahmet Nur Çebi: "Adaylar halen benimle ilgili konuşuyor. Benimle ne işiniz var, ben aday mıyım?"
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi."
Ahmet Nur Çebi: "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları."
Ahmet Nur Çebi: "11 tane tapudan bahsediliyor. Nerede bu tapular, ben tapu falan görmedim. Para kaptırılmış, biz 1 sene adama yalvardık gittik paralarımızı tahsil ettik. Para gelince de direkt olarak borçlarımıza gitti."
Ahmet Nur Çebi: "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat babasına sormazmış benim gibi. 'Babacığım' diyormuşum babama. Ben babama 'siz' diye hitap ederim, ne babacığımı. Babamın söylediği ve yapmadığım tek şey vardı o da Fikret Orman ile son seçime girmek oldu. Babama bir özür borcum var."
Ahmet Nur Çebi: "Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak."
Ahmet Nur Çebi: "İkinci başkanın görevi, başkan yokken başkanı temsil etmektir. Başkan zaten oradaydı. Ben futbol şubedeydim 2 sene, geldiğimde zaten stadyum bitmişti. Bana futbol şubeyi, icra kurulunu sorabilirsiniz. İcra kurulunda olduğum bazı evraklar geliyordu. 'Nedir bu?' dediğimde 'Ben imzalamışım ağabey, hesabını mı vereceğim' dedi. Orada soğukluğumuz başladı zaten."
Ahmet Nur Çebi: "2 sene şampiyonluk dönemindeki başarının ikimize yazması gerekiyordu ama Fikret Orman sahiplendi o başarıyı. Birlikte emek verdik 2.5 sene. Biz Bayern'e elendikten sonra ben ayrılmak istediğimi söyledim zaten. Ağustos'ta seçim kararı aldı, etrafa 'Ahmet Nur Çebi'den kurtulmak için bu kararı alıyorum' diyorsun. Sonra gelip bana ikinci başkanlık teklif ediyorsun. Ben kabul etmedim. 'Benden sonra sana bu görev yakışır ağabey biraz dinlen' dedi. 'Kimi ikinci başkan yapayım' dedi. Serdal Adalı'yı söyledim. 'Olur mu ağabey bana yalancı demiş adam' dedi. 2 saat sonra açıkladı Serdal Adalı'yı."
Ahmet Nur Çebi: "Seçim döneminde 'Ben seni destekleyeceğim' dedi. Sonra benim aleyhimde kampanya yürüttü. Serdal Adalı da ikinci başkanın, ben de. Niye tarafsız kalmıyorsun? Sonra seçimden sonra bana mesaj atıyor, 'Ağabey emrindeyim' diye. Ben açmadım telefonu tabii ki."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile aramızdaki 1-2 mesele özel. Onları açıklamak istemiyorum. Bazı yerlerde haddini aşmıştır."
Ahmet Nur Çebi: "Yeni yönetim önlerine bakacak, geri bakmak zorunda kalmayacak. Fikret Orman döneminde UEFA'ya mektup çekilmiş temiz kağıdının alınması sürecinin ertelenmesi için. Yahu insaf et! Biz geliyoruz, şahsi fedakarlıklar ile o temiz kağıdını alıyoruz. Bunlar hiç yokmuş gibi, pandemi ve deprem olmamış gibi, 4 kupa almamışız gibi bugün yaygara koparanları vicdanlara bırakıyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Basketbolda Alperen gibi bir yıldızı NBA'e gönderdim. Hasan Arat diyor ki, 'Geçen sezon Beşiktaş basketbolda küme düşmesin diye dua ettim'. Yahu gel kapıyı çal Hasan Bey, basketbolcu değil misin? Bir sorun var madem gel yardımcı ol."
Ahmet Nur Çebi: "Locası, kombinesi olmayan başkan olur mu? Olabilir tabii. Serdal Bey'in kombinesi var, Hasan Bey'in yok. Hasan Bey dostlarının localarında izliyor genelde maçları, öyle gördüm."
Ahmet Nur Çebi: "Tüpraş çeklerinin kırdırıldığı konusu... 1. yılı aldık zaten. 2 ve 3. yıldaki çeklerin kırdırılmasıyla şu ankinden daha fazla kar olduğu için ve Beşiktaş'ın 20 milyon TL karı olduğu için bu Tüpraş'ın bir jestidir. Bunu Hasan Bey'in söylemesi fuzuli konuşma. Bir tanesinden kurtulduk, öbürü geliyor şimdi. Kasada duruyor para, kullanabilirsiniz. Bu parayı bugün almasak da yarısı her türlü bankaya gidecek. Ne özür bekleyeceğim? Yalana palavraya düşmesinler yeter."
Ahmet Nur Çebi: "Beni bir çocuk aradı 'istifa' diye. 'Ben Ahmet Nur Çebi değilim' dedim. 'Vay anasını yine başkasının numarasını verdiler' diyor. 'Ben de Beşiktaşlıyım kime oy vereceksin' diyorum. 'Hasan Arat'a tabii ki' diyor. 15 yaşında çoluk çocuktan gecenin 1'inde böyle mesajlar, telefonlar alıyoruz. Bunlar ayıp şeyler!"
Ahmet Nur Çebi: "Serdal Adalı beni zaman zaman arıyor. Bir şeyler soruyor doğal olarak. Hasan Arat ile bir ilişkim yok."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat'ın PSG başkanı ile görüşmesi... Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bunlar seçim arefesinde olabilecek şeyler. Ben sadece geldikten sonra söz verilen şeylerin tutulup tutulmadığını takip etmekle mükellefim. Ben başkaları gibi beyaz oy saymam. Kötü niyetli değilim."
Ahmet Nur Çebi: "Yeni yönetimin bizi denetlemesini ben talep ediyorum. Bunun Beşiktaş'ta örf olması lazım. Kimse kendini denetleyemez. Varsa bir hatam bedelini öderim."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın bir kan değişikliğine ihtiyacı var. Bırakalım, herkes huzura ersin. Ailem de bırakmamı istiyor. Benim eşime çocuklarıma gece yarısı gönderilen mesajlar var. Ben bunları unutmadım."
Ahmet Nur Çebi: "Bana ihtiyaç olmamalı bundan sonra. Ben görevimi tamamladım. Kırıldım, yoruldum... Çok onurlu ve gururlu bir görev yaptım. Taraftara kırgın değilim. Onlardan tek ricam maç bitene kadar takımı desteklesinler."
Ahmet Nur Çebi: "Kesinlikle TFF'de başkanlık yapmayı düşünmüyorum. Ben Servet Yardımcı'nın bu görevi daha iyi yapacağını düşündüğüm için Büyükekşi'ye muhalefet ettim. Böyle bir gücü bir daha kendimde bulursam, bunu Beşiktaş'ta kullanmayı tercih ederim."
Ahmet Nur Çebi: "Deprem döneminde maçların oynanması ile ilgili soruyu TFF bu konuyu gündeme getiriyorsa, Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa benim de cevabımı vermem gerekir. Bizim rakiplerimiz de bunu sonuna kadar kullandı. Camianın bana sahip çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. TFF başkanı da 'daha kendi camiası sahip çıkmıyor' diye düşündü muhtemelen o gün. Biz o gün kaybettik TFF ile olan kavgamızı."
Ahmet Nur Çebi: "Büyükekşi'nin tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bizim de bu hareketlerinden dolayı tavrımız var. Benim kadar TFF ile çekişme yaşamış bir başkan var mı ki taraftarlarımız bana 'masaya vur' diyor."
PARMAK SALLAMA OLAYI
Ahmet Nur Çebi: "Lugano maçında Büyükekşi aleyhine bir tezahürat oldu. Çok üzüldüm, olmaz öyle şey. Eliyle gösterip, 'Bu iki tribün organize olmuş' dedi. Parmak sallama falan olmadı. Yanında bakan oturuyor senin. Bana parmak sallayamaz, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Bana da tepki var, zaptedecek olsam kendime olanı zaptederim. Devre olmasına 5 dakika var, bekle öyle git. Art niyetli, tavırları çok yanlış. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Ben bir Çebi'yim! Bunu yaptırmam."
Ahmet Nur Çebi: "Mehmet Büyükekşi'yi ben başkan kalsaydım tribüne almazdım. Ama bir gerçek var ki o stadyum bizim değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait. Ancak gelseydi ağırlamazdım."
Ahmet Nur Çebi: "Ben orada maç izliyorum, yanınızda bakan var. Ne olduğunu bile anlamadım. Bir anda ayağa kalktı gitti. Yöneticilerimiz benim talimatımla gitti, 'Yaptığınız yanlış' dedi giderken Büyükekşi'ye. Bunun parmak sallanma olarak gösterilerek beni ve Beşiktaş'ı küçük düşürme olarak kullanılmasını kabul etmem."
ALİ KOÇ'UN 'HAKLIYMIŞ' AÇIKLAMALARI
Ahmet Nur Çebi: "Ali Koç çok açık ve dürüst bir insan. Bizim onunla çok iyi bir dostluğum var. Ben Dursun Bey'i seviyorum, kendisi benim aile dostum."
Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe ve Galatasaray kayıkçı kavgası yapıyor. Ben zamanında söyledim, bir şey varsa getirir gösterirsin. MHK gitmeli, MHK sandıktan seçilmeli. Benim oyumla MHK Başkanı gelmeli oraya."
Ahmet Nur Çebi: "Benim Sergen Yalçın ile devam etmeme durumum olmadı. Onu Beşiktaş'a hoca yapma gururunu yaşıyorum. Şampiyonluktan sonra görüştük, 'Ben bu paradan aşağı çalışmam, hocalık yapmayacağım' dedi. Emre Kocadağ her gün yanına gitti. Benim biraz cimriliğim vardır, pazarlık ettik. Sonuç olarak istediği ücreti verdik. Ayrılmadan biraz önce '1-2 maç daha deneyeyim ama olmuyor' dedi. Olmayınca da ayrılmak istedi ayrıldık. Çok sevdiğim bir hocamdır Sergen Yalçın."
Ahmet Nur Çebi: "Şampiyon olmadan önce sözleşme vermeme sebebim hocanın motivasyonunu bozmak istemememdi. Kötü bir niyetten değildi. Kalsaydı şampiyon olur muyduk bilemem ama kalmasını çok isterdim."
"Sergen Yalçın mı, Şenol Güneş mi?"
Ahmet Nur Çebi: "Şenol hoca benim ağabeyimdir, ben de Sergen Yalçın'ın ağabeyiyimdir. Ağabey olmak her zaman daha iyidir. İkisi ile de çok iyi anlaştık."
Ahmet Nur Çebi: "Ceyhun Kazancı, benim kafamdaki projenin sportif direktör olarak bir parçaydı. Çok yıpratıldı. Şenol hoca ile birbirleri ile çalışma isteğini gördüm. Ancak daha sonra benim gördüğüm birbirlerine olan güvensizliği içlerinden atamadılar, ikisi de. O da benim hatam."
Ahmet Nur Çebi: "Talisca ile ilgili kulübüyle görüştük. Bize 'oyuncumuzu ayartıyorsunuz' dediler. Bu şartlar altında daha dikkatli olmaya dikkat ettik. Kulübü verseydi, Talisca'yı burayı getirecektim. Şenol hoca, Talisca ile görüştüm diyorsa görüşmüştür. Ben kulüp olarak bunu söyleyemem."
Ahmet Nur Çebi: "Ramos konusunda; Serhan Çetinsaya kardeşimizin ısrarla buraya getirmek istedi Ramos'u. 10 milyon maaş, 1 milyon imza parası, 2.5 milyon abisine, 500 bin de menajerlik parası. 'Serhancığım bu bizi aşar, sponsor bulabilirsen imzala. O yetkiyi veriyorum' dedi. Vergileriyle 2 yılda 45 milyon euro'luk bir kontrata Beşiktaş'ı sokamazdım. Bizim görevimiz bunları da görebilmek başkan olarak. Zaten buna imkan da yok, TFF'nin önüne getirsek limit yok."
Ahmet Nur Çebi: "Onana'ya 4.5 milyon euro verildi ama 5 yıla yayıldı. Yıllık maliyeti maaşla beraber 2.1 milyon yapar. Bizim 1 oyuncuyla bu işi görmemiz olmaz. Her pozisyona yedek lazım. Amartey'i çok beğenen, Zaynutdinov'u Masuaku'nun önünde gören, Onur'u Rosier'in önünde göre, Bailly'i Amartey ve Colley'e yedek olarak gören bir hocamız var şu anda."
Ahmet Nur Çebi: "Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."
Ahmet Nur Çebi: "Serdar Saatçı burada kalmamak için her şeyi yaptı. Sergen hoca 'Beşiktaş'a hayır gelmez' dedi. Ben tutmak istedim, ailesi ve kendisi bizi yedi bitirdi."
Ahmet Nur Çebi: "Rıdvan Yılmaz, geldi elimi öptü. 'Ben burada psikolojik olarak burada baskı yaşıyorum' dedi, gitmek istedi. Emirhan zaten bambaşka bir olay. Babasıyla görüşmek istiyorum 'Babamla görüşeceğiniz bir şey yok, ayrılmak istiyoruz' diyor."
Ahmet Nur Çebi: "Serdar Saatçı'nın değeri 40 milyon euro diyor Hasan Arat, 30 milyona satsınlar ben getireceğim Serdar'ı. Böyle atmayla bu işler olmaz. 30'a taahhüt etsinler ben getireceğim."
Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pahalı transferler yapması bizi zor duruma soktu tabii ki. Benim limitim neyse sonuna kadar zorladım. Daha iyi futbolcular istiyorsak, parayı bulacağız."
Ahmet Nur Çebi: "MHK'ye hiçbir konuda güvenmiyorum. Ali Koç'a dava açılması konusunda bir şey diyemem, başka bir kulübün olayı sonuçta. Yabancı hakem konusunu ilk ben söyledim. VAR kayıtları sürekli açıklanmalı, neyi saklıyorsunuz?"
Ahmet Nur Çebi: "Kadın derbisinde çok kötü bir yönetim vardı. Aynı şey, ha kadın hakem ha erkek hakem. TFF başkanının sadece Türk futbolunu dizayn eden, altyapısını dizayn eden gelirlerini sağlayan bir kurum olması lazım. Her kurumun ayrı seçilmesi gerekir."
Ahmet Nur Çebi: "Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde çıkış maddesi var. Gelen başkan isterse yollarını ayırabilir."
"Emre Kocadağ neden adaylıktan vazgeçti?"
Ahmet Nur Çebi: "Ben Emre'yi tabii ki destekledim. Aldığı karar, kendi kararıdır. Bir ağabey olarak kendisini zorlu bir sürece gireceğini söyledim 1.5 sene sonra Emre Kocadağ'ın bu kulüpte başkanlık yapacağını tahmin ediyorum."
"Başkan adayınız kim?"
Ahmet Nur Çebi: "Bunu açıklamamın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sorarlarsa sadece eşime dostuma bunu açıklarım. Kısa süre içinde iki isimden biri benim başkanım olacak."
"Weghorst ve Saiis dışında Şenol Güneş'i eleştiren oldu mu?"
Ahmet Nur Çebi: "Hayır, benim oyuncuyla öyle bir samimiyetim olmaz. Olmasına da müsaade etmem."
Ahmet Nur Çebi: "1959 öncesi şampiyonluklar konusunda sağlıklı karar ne ise o verilsin. O sağlıklı kararın ne olduğunu şu anda söylemek istemiyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Demba Ba'dan vazgeçip Mitroglou'ndan alalım demişti Fikret Orman ben evinden kalkıp gidince geldi 'Tamam Demba Ba olsun' dedi. Ersan Adem Gülüm'ün 7-7.5 milyon'a satılmasında, Cenk Tosun'un 22 milyon'a satılmasında katkımız var. Cenk Tosun'un satışında üzerine 2 milyon euro alınmayacak bonusları koyarak sanki satışı kendisi yapmış gibi bir hava yarattı. Onun tarzı buydu. Umut Güner, Ümraniye'de şahsıma küfür ediyor, Orman da orada duruyor ağzını açmıyor. Bunu söylediğimde 'Ağabey bunlar cahil işte' diyor."
Ahmet Nur Çebi: "Otopark anlaşması konusunda rahmetli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile anlaştığımız bir mesele vardı. Daha sonra anlaşmamızdan farklı bir karar aldığını gördüm. 'Niye?' dedim, 'Benim bir tane başkanım var' dedi. Kendisini çok severdim, bunların arasındaki en düzgün adam oydu."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman, bana 5 kat cevap verecekmiş. Yaptığı konuşmada yüz ifadelerine bakın, dalga geçer gibi. Kedisine 'Arsene Lupen' diyen Mahmut Uslu'ya benim cevap vermemi istemişti. O yaptığı açıklamalardan dolayı hiçbir zaman onu affetmeyeceğim. Bir hesaplaşmamız olacak, karşılıklı oturacağız onunla. O bu hesaplaşmanın ne olduğunu biliyor."
Ahmet Nur Çebi: "Seçimde göreceğiz; sosyal medya ile yürüyen arkadaş mı kazanacak, yıllardır Beşiktaş'tan elini ayağını çekmemiş arkadaş mı gelecek? Sosyal medyacı gelirse vay halimize!"
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