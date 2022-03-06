Ahmet Çakar: 'TFF ve MHK, Fenerbahçe'den intikam alıyor'

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.



Sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, 16. dakikada Siopis'e yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.



Bu pozisyonun ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.



Çakar'ın tweet'i şu şekilde;



"Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..."





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