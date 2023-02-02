Ahmet Çakar: 'Burnundan fitil fitil gelecek'

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından sert yorumlarda bulundu.



Çakar, maçın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili paylaşımda bulunurken, "Ali Palabıyık, başta sen ve bazı Türk hakemleri ve bir kısım VAR cocukları. Hepiniz hokkabazsınız. Bak Palabıyık Ali. Sırf G.Saray'la barışmak ve kendini affettirmek için F.Bahçeyi yedin. Batsuhayi ve Samet e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin ..Yazık çok yazık." ifadelerini kullandı.



Çakar sözlerini şu paylaşımla bitirdi: "Eyyy Ali Palabıyık.Yıllar önce Rize- G.Saray maçında aynı haltı yedin. 3 ay önce G.Saray - Alanya maçında aynı haltı yedin. Amaaa dün gece yediğin halt burnundan fitil fitil gelecek…"





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