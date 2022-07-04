Ahmet Ağaoğlu: "3 isimle görüşüyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonun fikstür çekimi sonrası transferler için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu: '3 isimle görüşüyoruz'
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04 Temmuz 2022 21:05
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, transfer için gelen soruya, "Hocamızın talepleri doğrultusunda, 6 mevkiinin 5 tanesine yapılacak transferler gerçekleştirildi. Stoper bölgesi için 3 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın ilk planda, bizden talepleri bu doğrultudaydı." diye cevap verdi.

Trabzonspor, şu ana kadar; Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'in de bonservisini aldı.

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