Ahmet Ağaoğlu: '3 isimle görüşüyoruz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.



Ağaoğlu, transfer için gelen soruya, "Hocamızın talepleri doğrultusunda, 6 mevkiinin 5 tanesine yapılacak transferler gerçekleştirildi. Stoper bölgesi için 3 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın ilk planda, bizden talepleri bu doğrultudaydı." diye cevap verdi.



Trabzonspor, şu ana kadar; Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'in de bonservisini aldı.





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