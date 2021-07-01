Ahmed Kutucu'nun menajeri açıkladı: 'Süper Lig'i istiyor'

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor.



Gurbetçi forvetin menajeri Ersin Akan, "Ahmed Kutucu, Milli Takım 'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak" diye konuştu.



Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2. lige düştü. Takımdan ayrılmaya karar verdi" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından gözler Ahmed Kutucu'nun yeni takımına çevrildi.



Gelen bilgilere göre genç yıldızla Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından ilgileniyor.











