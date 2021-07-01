Ahmed Kutucu'nun menajeri açıkladı: "Süper Lig'i istiyor"

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarında olan Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ahmed Kutucu'nun menajeri açıkladı: 'Süper Lig'i istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 10:48
Ahmed Kutucu
Ahmed Kutucu
Schalke 04
Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor.

Gurbetçi forvetin menajeri Ersin Akan, "Ahmed Kutucu, Milli Takım 'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak" diye konuştu.

Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2. lige düştü. Takımdan ayrılmaya karar verdi" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından gözler Ahmed Kutucu'nun yeni takımına çevrildi.

Gelen bilgilere göre genç yıldızla Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.