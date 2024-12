Ahmed Kutucu: 'Dört büyükleri isterim'

Sezonun tartışmasız en flaş takımlarından biri olan Eyüpspor son olarak Süper Lig'de Samsunspor'u sahasında 3-0 yenerek büyük alkış topladı. İstanbul ekibinin bu başarısında kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri olan Ahmed Kutucu, Takvim'e açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz ay yeniden milli takıma da seçilen yıldız Kutucu, "Başarının sırrı aslında takım içinde yanımda olan kişiler. Başkanım; hocam, takım arkadaşlarım onlar çok yardımcı oluyorlar bana. Bundan dolayı tabii ki sahada katkı sağlamak daha kolay oluyor. İnşallah böyle devam eder. Performansımı daha da ileriye taşıyacağıma inanıyorum. Menajerim Serdar Özkan da bu noktaya ulaşmamda büyük pay sahibi" dedi.



GELECEK PLANLARI



Gelecek planlarını anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde dört büyüklerde oynamak isterim. Avrupa'da da futbol kariyerime devam etme hedefim de var. Birçok milli futbolcu arkadaşımız var ülkemizi onurla temsil eden. Arda Güler; Ferdi ve Kerem gibi. Onlar gibi olmak isterim. Her şey nasip... Bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Transfer konularına fazla girmek istemiyorum" ifadesini kullandı.



Çalıştığı en iyi hocalardan birinin Arda Turan olduğundan bahseden Ahmed Kutucu, "Arda hocanın üzerimde emeği çok büyük. Tek bana değil bütün takım arkadaşlarıma yardımcı oluyor hocamız. Biz burada aile gibiyiz. Hocamız saha dışında da her zaman yanımızda. Bundan dolayı biz ona her zaman teşekkür ediyoruz. Çalıştığım en iyi hocalarım Arda Turan ve Schalke'de profesyonel senemdeki Domenico Tedesco. Bir de Schalke'deki altyapı hocam Norbert Elgert. Zaten esas patlamayı orada yaptım profesyonel lig için. Bu 3 kişi için çalıştığım en iyi hocalarım diyebilirim" dedi.



GALATASARAY MAÇI YANITI



Geçen hafta Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak ses getiren Eyüpspor'da özellikle Ahmed Kutucu'nun cezalı duruma düşmesi çirkin suçlamaları beraberinde getirmişti. Milli futbolcu, kendisiyle ilgili yapılan, "Bilerek kart gördü" suçlamalarına da cevap verdi.



Ahmed Kutucu, "Pek bir şey açıklamaya gerek yok aslında. İnsanlar konuşuyor. Kim büyük bir takımın karşısında oynamak istemez, hangi futbolcu Galatasaray'a karşı rakip olarak oynamak istemez? Takımın Galatasaray karşısında oynadığı oyunu ve maçın skorunu herkes gördü. Ben konuşulanlara aldırmıyorum. Ben sadece saha içinde işimi yapmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.



A MİLLİ TAKIM



4 yıl sonra yeniden milli formayı giydiğinde çok duygulandığını ifade eden Ahmed Kutucu, "Çok özel bir an. Milli forma her zaman kalbimde. Bu duygu sözlerle tarif edilmeyecek kadar anlamlı bence. Orada olmak her zaman farklı" diye konuştu.



"ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"



Başarılı futbolcu, "Arda hoca futbolculuk kariyerinden dolayı bize her zaman katkı veriyor. Ondan çok öğreniyoruz bütün takım olarak. Avrupa kupalarına katılırsak hocamız bize gerekli katkıyı verecektir bilgisi ve tecrübesiyle. Şu anda takım olarak hedefimiz bu." dedi.



"DENGELER DEĞİŞEBİLİR"



Ahmed Kutucu, son olarak, "Çok güzel bir lig oluyor. Samsunspor da ön tarafta. Biz de zirveyi kovalıyoruz. Ama şu an kimin şampiyonluğa daha yakın olduğunu söylemek gerçekten mümkün değil. Mayıs ayına kadar ligde dengeler sürekli yer değiştirebilir." sözlerini sarf etti.



Eyüpspor'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Ahmed Kutucu, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.