Afyon Belediye, Sorgun'a geçit vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş 3-1 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, İlker Esin, Voukeng,)
Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Erenhan Can, Hakan Polat, Furkan Gök, (Deniz İvgen, Orçun Ergün, Poluian, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya, Emre Erkiletlioğlu
Setler: 25-23, 25-21, 22-25, 26-24
Süre: 105 dakika (28, 26, 25, 26)
Mücadeleyi Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş 3-1 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, İlker Esin, Voukeng,)
Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Erenhan Can, Hakan Polat, Furkan Gök, (Deniz İvgen, Orçun Ergün, Poluian, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya, Emre Erkiletlioğlu
Setler: 25-23, 25-21, 22-25, 26-24
Süre: 105 dakika (28, 26, 25, 26)