Afyon Belediye, Sorgun'a geçit vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afyon Belediye, Sorgun'a geçit vermedi!
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01 Nisan 2022 18:09
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş 3-1 kazandı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, İlker Esin, Voukeng,)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Erenhan Can, Hakan Polat, Furkan Gök, (Deniz İvgen, Orçun Ergün, Poluian, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya, Emre Erkiletlioğlu

Setler: 25-23, 25-21, 22-25, 26-24

Süre: 105 dakika (28, 26, 25, 26)

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