Adryelson için istenen rakam!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Adryelson için Botafogo'nun istediği bonservis bedeli belli oldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Brezilya ekibinin 25 yaşındaki stoperden en az 6 milyon euro beklediği aktarıldı.
Beşiktaş'ın dışında Udinese'nin de Botafogo'nun kapısını 4.5 milyon euro'luk bir teklifle çaldığı ancak bu teklifin reddedildiği kaydedildi.
Brezilyalı savunma oyuncusu ile ayrıca, Olympiakos ve Marsilya'nın da ilgilendiği vurgulandı.
Adryelson'un Botafogo ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Brezilya ekibinin 25 yaşındaki stoperden en az 6 milyon euro beklediği aktarıldı.
Beşiktaş'ın dışında Udinese'nin de Botafogo'nun kapısını 4.5 milyon euro'luk bir teklifle çaldığı ancak bu teklifin reddedildiği kaydedildi.
Brezilyalı savunma oyuncusu ile ayrıca, Olympiakos ve Marsilya'nın da ilgilendiği vurgulandı.
Adryelson'un Botafogo ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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