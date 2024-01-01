Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

''KARŞIYAKA'DA ŞAMPİYONLUK PAROLASIYLA YOLA ÇIKTIK''

''RIZA HOCA'YI ÇOK FAZLA ELEŞTİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM''

''GALATASARAY'DAN AYRILMAK, TAMAMEN KENDİ TERCİHİMDİ''

''FATİH HOCA, 'KAL, YİNE EN ÇOK SEN OYNAYACAKSIN. GÖRECEKSİN" DEMİŞTİ''

''TRANSFER OLACAĞIM ŞEHRİN SINIRINA BOMBA DÜŞÜNCE TRANSFERİM İPTAL OLDU''

''EROL BULUT'UN KENDİNE HAS BİR FUTBOL FELSEFESİ VARDI''

''GÖNLÜM GALATASARAY'DAN YANA''

''TABARE VIUDEZ'İN SAKATLANMASI BANA MİLLİ TAKIM KAPILARINI AÇTI''

''MİLLİ TAKIMIMIZDA FORVET BOLLUĞU VAR''

''PARAYI İKİNCİ PLANA ATIP GENÇ FUTBOLCULARIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK GEREKİYOR''

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ CLUB BRUGGE MAÇINI UNUTAMIYORUM''

''GALATASARAY'DA SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK İSTERDİM''

''ŞAMPİYONLUK MAÇI OLDUĞUNU BEN DE BİLİYORDUM AMA AYAĞIMA GELEN TOPA VURMAYAYIM MI?''

''ARDA GÜLER'İN, MESUT ÖZİL'DEN DE BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''