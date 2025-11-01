01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
16:00
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
16:00
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
13:30
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı

NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

NBA'de 8 maç yapıldı. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'da Tyrese Maxey 26 sayı ve 14 asistle "double-double" yaptı.

Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynarken Joel Embiid ise 20 sayı üretti.



Celtics'de Jaylen Brown 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Anfernee Simons 19, Payton Pritchard ve Derrick White 15'er sayıyla oynadı.

76ers, beş maç sonunda ilk mağlubiyetini yaşadı, Celtics ise altı maç sonunda üç galibiyet ve üç mağlubiyete sahip.

LUKA DONCIC, 44 SAYIYLA LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada, Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-112 yendi.

Lakers'da Luka Doncic, 44 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı. Austin Reaves 21 sayıyla oynarken, Jake LaRavia 13 sayı kaydetti.

Grizzlies'da Cedric Coward 13 sayı ve 10 ribauntla " double-double" yaparken, Jock Landale ve Jaylen Wells 16'şar sayı kaydetti.

SONUÇLAR:

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 108-128

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 108-109

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 101-112

Chicago Bulls-New York Knicks: 135-125

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 112-117

Phoenix Suns-Utah Jazz: 118-96

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 109-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-124

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
