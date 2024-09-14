Adanaspor, Yasin Arda Midiliç'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gençlerbirliği altyapısında yetişen savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor, Yasin Arda Midiliç'i kadrosuna kattı
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14 Eylül 2024 00:02
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği alt yapısında yetişen savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

Oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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