Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği alt yapısında yetişen savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.



Oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.





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