Adana Kurtuluş Yarı Maratonu yapılacak

14. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Kurtuluş Yarı Maratonu yapılacak
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05 Ocak 2024 16:26
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak Pazar günü koşulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesince organize edilen yarı maraton, "Koşa koşa yarınlara" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Çocuk, 10 kilometre, 21 kilometre ve halk koşularının yapılacağı organizasyonda 2 bin 672 sporcu koşacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak için Fransa'dan yola çıkan ve Adana'ya ulaşan Claude Cazes de koşuda yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yarı maratonla ilgili bilgi verdi.

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