Adana Demirspor, kötü seriyi bitirmek istiyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, kötü seriyi bitirmek istiyor
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03 Mayıs 2024 15:15
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 14 beraberlikle 41 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 16 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 17 maçta 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, İstanbulspor'u sahasında yenerek dış sahadaki 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında oynanan maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

 
 
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