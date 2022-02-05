Adana Demirspor'da Belhanda belirsizliği

6 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Adana Demirspor'da hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın durumu ise maç saati belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Belhanda belirsizliği
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05 Şubat 2022 16:32
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Adana Demirspor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 37 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunan mavi-lacivertliler, 22 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde kart cezalısı Samet Akaydın ile sakat Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın durumu ise maç saati belli olacak.

 

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