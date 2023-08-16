Adana Demirspor, Arda Okan'ı Diyarbekirspor'a kiraladı

Yukatel Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ın Diyarbekirspor'a kiraladındığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Arda Okan'ı Diyarbekirspor'a kiraladı
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16 Ağustos 2023 00:06
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor'a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Okan Kurtulan'ın Diyarbekirspor'a 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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