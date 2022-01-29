Adana Demirspor'a Sırp stoper!

Ligde 4. sıraya çıkan Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmek için rotasını Sırbistan'a çevirdi. Adana, Krasnodar'dan ayrılan stoper Uros Spajic'in peşinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor'a Sırp stoper!
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29 Ocak 2022 13:52
Uros Spajic
Uros Spajic
FC Krasnodar
Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapacak Mavi Şimşekler'in, Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan ve Sırbistan Milli Takımı forması giyen Uros Spajic için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Adana Demirspor'un teklifine sıcak baktığı belirtilen 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord'da 27 karşılaşmada ter döktü. Geçmişte Kızılyıldız, Anderlecht, Toulouse ve Feyenoord'da görev yapan 1.88 boyundaki Spajic, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na vize alan Sırbistan Milli Takımı'nda 20 kez boy gösterdi.

 

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