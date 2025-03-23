Adana'da amatör futbol maçında kavga çıktı

Adana Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları kavga etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynan maçı ev sahibi Baklalıspor karşısında Kozanspor FK 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynan maçı ev sahibi Baklalıspor karşısında Kozanspor FK 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.