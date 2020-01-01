Adams, OKC'deki arkadaşlarını özlemesi açısından: "Öldüğüm falan yok, yine görüşürüz"

New Orleans Pelicans'ın yeni oyuncusu Steven Adams, New Orleans'taki taraftarlarla özel bir ilişki kurmayı umduğunu ve Oklahoma City Thunder'dan takas edilme konusunda hiçbir dargınlığı olmadığını söyledi.



Kariyerinin ilk yedi yılını OKC'de geçirmiş olan Adams, geçtiğimiz ay takas edildiğinden bu yana ilk kez konuştu.



Sözleşmesi üzerine iki yıllığı 50 milyon dolarlık bir uzatma kontratı da imzaladıktan sonra Adams, tıpkı OKC'de yaptığı gibi Pelicans taraftarlarının yanında yer almaktan heyecan duyuyor:



"Bir oyuncu olarak tabii ki basketbol oynuyorsunuz, ancak bundan daha büyük düşünmelisiniz. Bir şehri ve bu şehrin tarihini temsil ettiğinizi ve bu yüzden taraftarların sizin iyi biri olup olmadığınızı görmek için gerçekten tanımak istediklerini anlamanız gerekiyor. Taraftarları temsil ediyorsunuz, bu da insanlar için çok şey ifade ediyor ve bu yüzden hiç hafife alınmamalı. Ben de bu sebeple elimden gelenin en iyisini yapıyorum.



Sadece bu değil, aynı zamanda Yeni Zelanda'yı temsil ettiğimi de biliyorum ve NBA'deki birçok yabancı oyuncu da böyle düşünüyor."



"ÖLDÜĞÜM FALAN YOK, YİNE GÖRÜŞECEĞİM"



27 yaşındaki Adams, Oklahoma'da çok iyi arkadaşlar edindiğini itiraf etse de, profesyonel sporda hiçbir şeyin sonsuza dek sürmediğini bildiğini de sözlerine ekledi:



"Bunların hepsi, takas olmak falan, hep bu işin bir parçası ve aslında zor olan kısmı da bu değil. Zor olan kısım, kurduğunuz ilişkiler sonrası önünüze bakmanız gerektiği. Lakin, öldüğüm falan yok, onlarla yeniden görüşeceğim, o yüzden o kadar üzücü değil. Yani OKC'de iyi zaman geçirdim, ama buraya geldiğim için de heyecanlıyım."



