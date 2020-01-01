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Adam Silver, George Floyd için konuşanlar arasına katıldı

NBA başkanı Adam Silver, George Floyd'un ölümünden sonra protestolara hitap eden, lig çalışanlarına dahili bir not yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, George Floyd'un ölümünden sonra protestolara hitap eden, lig çalışanlarına dahili bir not yayınladı.

Silver, "Ülkemizde hiç iyileşmeyen yaralar olduğu bize hatırlatılıyor. Irkçılık, polis vahşeti ve ırksal adaletsizlik, Amerika'daki günlük yaşamın bir parçası olmaya devam ediyor ve göz ardı edilemez." şeklinde konuştu.

Protestolara birkaç NBA figürü de katılmıştı. Boston Celtics forveti Jaylen Brown, Atlanta'da barışçıl bir protesto düzenlerken, San Antonio Spurs oyuncusu Lonnie Walker, San Antonio'daki protestoların ardından oluşan hasarı temizlemek için gönüllü oldu.

Silver ayrıca konuşan NBA ve WNBA üyeleri sayesinde "yüreklendiğini" de sözlerine ekledi:

"NBA ve WNBA ailesinin birçok üyesinin - her seviyedeki oyuncular, antrenörler, efsaneler, takım sahipleri ve yöneticiler - adalet talep etmeleri, barışçıl protesto yapmaları ve anlamlı değişim için çalışmalarından ötürü yüreklendiğimi hissediyorum. Takımlarımız ve oyuncularımızla birlikte, çabalarımıza devam edeceğiz."


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