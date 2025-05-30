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Ada'dan Semih Kılıçsoy'a talip!

Premier Lig'e yükselen Leeds United, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u kiralamak ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor.

calendar 30 Mayıs 2025 15:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ada'dan Semih Kılıçsoy'a talip!
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Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen ve burada kalıcı olmak isteyen Leeds United transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın milli yıldızına gözünü dikti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre daha önce Aston Villa ve Newcastle United ile ismi anılan semih için bu kez Leeds United atağa geçti.

ingiliz ekibinin Semih'i kiralamak istediği ve 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koymak istediği ifade edildi.

GENÇ YILDIZIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ:

Bu sezon toplamda 45 maça çıkan genç forvet 4 gol ve 6 asistle toplam 10 gollük katkıda bulundu.


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