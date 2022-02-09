Acun Ilıcalı ile Okan Buruk, Hull City maçını beraber izledi

İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın aldığını duyuran ve kulübün yeni başkanı olan ünlü TV yapımcısı Acun Ilıcalı, takımın Derby County ile deplasmanda oynadığı maçı tribünden takip etti. Acun'un yanında sürpriz bir konuğu vardı.



Acun Ilıcalı ile Okan Buruk yan yana!



Hull City'nin deplasmanda karşılaştığı Derby County mücadelesini Acun Ilıcalı ile teknik direktör Okan Buruk, tribünden beraber takip etti. İkilinin düşünceli anları kameralara yansıdı.



Maçı kaybettiler



Championship'in 31. hafta maçında Derby County ile Hull City karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden ev sahibi takım, Forsyth, Lawrence ve Ebosele'nin attığı goller ile 3-1 galip ayrıldı. Hull City'nin tek golü ise Forsyth'nin kendi kalesine atması ile geldi.



Okan Buruk'un kariyeri



Milli Takım yardımcı antrenörlüğü ile 2011/12 sezonunda çalıştırıcılığa adım atan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve son olarak Medipol Başakşehir'de başarılı sezonlar geçirdi. Başakşehir'in başında çıktığı 76 maçın 35'ini kazanan Okan Buruk, 18 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak, 1,62 puan ortalaması yakaladı.



*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır





İLGİLİ VİDEO