Indiana Pacers'ın, sakatlık raporunda şüpheli olarak listelediği yıldızı Tyrese Haliburton'ın Doğu Konferansı finalleri serisinin 3. maçında oynayacağından umutlu olmaya devam ettiği bildirildi.



Haliburton, Boston Celtics'in kazandığı 2. maçın üçüncü çeyreğinde sol dizindeki ağrı nedeniyle sahadan ayrılmış ve geri dönmemişti.



Seriyi 2-0 önde götüren Celtics, bu gece ve Pazartesi günü oynanacak iki maçı Indianapolis'te oynanacak ve Pacers bu playofflarda evinde hiç mağlup olmamıştı. (6-0)



Toplamda beş playoff maçı kazanan ve deplasmanda 4-0 olan Boston'ın ise, pivot Kristaps Porzingis'ten yine yoksun kalacağı kaydedildi. Celtics pivotu sağ baldırındaki gerginlik nedeniyle 29 Nisan'dan bu yana forma giyememişti.





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