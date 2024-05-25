Sacramento Kings ve başantrenör Mike Brown'ın sözleşme uzatma görüşmelerini masaya yatırdığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Kings ile Brown arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri masaya yatırıldı.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, geçtiğimiz günlerde Brown ve Kings arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin "sekiz rakamlı bir miktar etrafında yoğunlaşmasının beklendiğini" belirtmişti.



Fischer, Brown'ın 2022-23 sezonunda kazandığı Yılın Koçu ödülüne değinerek, Detroit Pistons'tan Monty Williams (altı yıl, 78,5 milyon dolar) ve Phoenix Suns'tan Mike Budenholzer'ın (beş yıl, 50 milyon dolar) aldığı kontratlar gibi piyasa belirleyici sözleşmelerden bahsetmişti.



Brown'ın 2022'de gelişinden önce Kings, art arda 16 sezon boyunca playoffları kaçırmıştı.



2021-22 sezonunu 30-52 derecesiyle kapatan Kings, 2022-23 sezonunda 48-34'lük dereceyle Batı Konferansı'nda üçüncü sırayı almayı başarmış ve zamanın son şampiyonu Golden State Warriors'a karşı playoffların ilk turunda yedi maç dayanmıştı.



Geçtiğimiz sezon ise Kings 46-36'lık dereceyle play-in turnuvasına katılma hakkı elde etmiş ve açılış karşılaşmasında Warriors'ı mağlup etmesine rağmen, New Orleans Pelicans'a yenilerek sezona veda etmişti.





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