Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kafaları karıştırdı

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Rachid Ghezzal, son maçtaki performansıyla beğeni kazanırken yönetimin de kafasını karıştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kafaları karıştırdı
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25 Mayıs 2024 11:36
Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Rachid Ghezzal, kupa maçındaki performansıyla eski günlerinden pasajlar sundu.

Yönetim, Cezayirli oyuncu hakkında son kararını teknik heyetten gelecek rapor sonrasında verecek.

Ardından da Ghezzal'la bir görüşme gerçekleştirilecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 33 maça çıkan Ghezzal, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

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