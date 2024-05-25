Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kafaları karıştırdı

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Rachid Ghezzal, kupa maçındaki performansıyla eski günlerinden pasajlar sundu.
Yönetim, Cezayirli oyuncu hakkında son kararını teknik heyetten gelecek rapor sonrasında verecek.
Ardından da Ghezzal'la bir görüşme gerçekleştirilecek.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 33 maça çıkan Ghezzal, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Yönetim, Cezayirli oyuncu hakkında son kararını teknik heyetten gelecek rapor sonrasında verecek.
Ardından da Ghezzal'la bir görüşme gerçekleştirilecek.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 33 maça çıkan Ghezzal, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.