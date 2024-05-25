Galatasaray'da Konya maçı için prim verilecek mi?

Galatasaray'da şampiyonluk, futbolcuları zengin edecek.
Sarı-kırmızılı takımda yönetim, özel şampiyonluk primi belirlemedi ama yine de elde edilecek başarı karşılıksız kalmayacak.
Teknik kadro ve oyuncuların tamamının kontratlarındaki özel maddeler nedeniyle hatrı sayılı bir gelir elde edeceği öğrenildi. Yönetimin bu nedenle ayrıca bir şampiyonluk primi belirlemediği öğrenildi.
"ŞAMPİYONLUKTAN DAHA GÜZEL BİR PRİM OLAMAZ"
Başkan Dursun Özbek'in, önceki gün Florya'da gerçekleşen piknikte, "Şampiyonluktan daha güzel bir prim olamaz" dediği öğrenildi.
Ekibiyle de sohbet eden Özbek'in, "Seçimden Florya'nın etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yine de sandık bu. Kaybedersek şampiyonluk da riske girer. Oyuncular etkilenir. Konya'ya kim gidecek? Kim takımın yanında olacak" diye konuştuğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımda yönetim, özel şampiyonluk primi belirlemedi ama yine de elde edilecek başarı karşılıksız kalmayacak.
Teknik kadro ve oyuncuların tamamının kontratlarındaki özel maddeler nedeniyle hatrı sayılı bir gelir elde edeceği öğrenildi. Yönetimin bu nedenle ayrıca bir şampiyonluk primi belirlemediği öğrenildi.
"ŞAMPİYONLUKTAN DAHA GÜZEL BİR PRİM OLAMAZ"
Başkan Dursun Özbek'in, önceki gün Florya'da gerçekleşen piknikte, "Şampiyonluktan daha güzel bir prim olamaz" dediği öğrenildi.
Ekibiyle de sohbet eden Özbek'in, "Seçimden Florya'nın etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yine de sandık bu. Kaybedersek şampiyonluk da riske girer. Oyuncular etkilenir. Konya'ya kim gidecek? Kim takımın yanında olacak" diye konuştuğu öğrenildi.