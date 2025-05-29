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Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle: Sergej Jakirovic

Kayserispor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sergej Jakirovic'in, Hull City ile teknik direktörlük için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Boşnak çalıştırıcı, Süper Lig'deki son maçına bu hafta sonu çıkacak.

calendar 29 Mayıs 2025 20:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle: Sergej Jakirovic
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic dönemi sona eriyor. Boşnak çalıştırıcının, hafta sonu oynanacak sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jakirovic yeni sezonda Kayserispor'un başında yer almayacak. Sezonun son karşılaşması, deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılı kulüpteki son maçı olacak.

HULL CITY DEVREDE

Jakirovic'in yeni adresi ise İngiltere olabilir. Hull Daily Mail'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Boşnak teknik adamı takımın başına getirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KAYSERİSPOR'DA NE YAPTI?

Jakirovic, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve 1.81'lik puan ortalamasıyla Süper Lig'in dengesini değiştirdi. Kayserispor'u kümede tutmayı başaran Boşnak çalıştırıcı, disiplini ve çalışkanlığıyla dikkat çekti.

 


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