Hull City'nin yeni sahibi, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu.



Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda "Mesut Özil konusu şu an Fenerbahçe'nin iç konusu ama Mesut'la ilgili şu aşamada tek bildiğim şey Türkiye'de mutlu. Tabi bir problem yaşanıyor ama dediğim gibi iç problem. Benim açımdan olaya bakış açım inşallah sorunlar çözülür" dedi.



