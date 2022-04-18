Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması

Hull City'nin yeni sahibi, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması
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18 Nisan 2022 13:00
Hull City'nin yeni sahibi, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda "Mesut Özil konusu şu an Fenerbahçe'nin iç konusu ama Mesut'la ilgili şu aşamada tek bildiğim şey Türkiye'de mutlu. Tabi bir problem yaşanıyor ama dediğim gibi iç problem. Benim açımdan olaya bakış açım inşallah sorunlar çözülür" dedi. 

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