Aboubakar'ın Beşiktaş maçına çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın sezon başında Hatayspor'a kiraladığı Vincent Aboubakar'ın, eski takımına karşı sahaya çıkmama sebebiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'ın Beşiktaş maçına çıkmama nedeni ortaya çıktı!
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26 Nisan 2025 17:31
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 5-1'lik skorla geçerken, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar karşılaşmada görev almadı.

İlk açıklamalarda, oyuncunun "özel sebepler" nedeniyle oynamadığı belirtilmişti.

Ancak perde arkasında başka bir neden olduğu ileri sürüldü.

ALACAKLARI ÖDENMEDİ

Aboubakar'ın sahaya çıkmamasının arkasında, Beşiktaş'tan alacaklarının ödenmemesi yatıyor.

İddiaya göre, yıldız futbolcunun yıllık 3.1 milyon Euro'luk maaşının 2.7 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılıyor.

Kalan 400 bin Euro'luk bölümü ise Hatayspor'un sorumluluğunda.

Aboubakar'ın Beşiktaş'tan beklediği ödemelerde yaşanan aksaklık nedeniyle Hatayspor maçında forma giymediği ifade edildi.

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