Aboubakar'ın Beşiktaş maçına çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 5-1'lik skorla geçerken, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar karşılaşmada görev almadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İlk açıklamalarda, oyuncunun "özel sebepler" nedeniyle oynamadığı belirtilmişti.
Ancak perde arkasında başka bir neden olduğu ileri sürüldü.
ALACAKLARI ÖDENMEDİ
Aboubakar'ın sahaya çıkmamasının arkasında, Beşiktaş'tan alacaklarının ödenmemesi yatıyor.
İddiaya göre, yıldız futbolcunun yıllık 3.1 milyon Euro'luk maaşının 2.7 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılıyor.
Kalan 400 bin Euro'luk bölümü ise Hatayspor'un sorumluluğunda.
Aboubakar'ın Beşiktaş'tan beklediği ödemelerde yaşanan aksaklık nedeniyle Hatayspor maçında forma giymediği ifade edildi.
İlk açıklamalarda, oyuncunun "özel sebepler" nedeniyle oynamadığı belirtilmişti.
Ancak perde arkasında başka bir neden olduğu ileri sürüldü.
ALACAKLARI ÖDENMEDİ
Aboubakar'ın sahaya çıkmamasının arkasında, Beşiktaş'tan alacaklarının ödenmemesi yatıyor.
İddiaya göre, yıldız futbolcunun yıllık 3.1 milyon Euro'luk maaşının 2.7 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılıyor.
Kalan 400 bin Euro'luk bölümü ise Hatayspor'un sorumluluğunda.
Aboubakar'ın Beşiktaş'tan beklediği ödemelerde yaşanan aksaklık nedeniyle Hatayspor maçında forma giymediği ifade edildi.