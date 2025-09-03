Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi!

Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

calendar 03 Eylül 2025 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Okçuluk Federasyonunun 56. kongresi, Dünya Şampiyonası'nın düzenleneceği Güney Kore'nin Gwangju kentinde yapıldı.

Genel kurulda başkanlık için Greg Easton ve Tom Dielen yarıştı. Seçimi 208 oyla kazanan ABD'li Easton, 20 yıllık görev süresi limiti dolan Prof. Dr. Uğur Erdener'in yerine dört yıllığına başkanlığa getirildi. Easton, böylece federasyonun 10. başkanı oldu.


Abdullah Topaloğlu da yapılan seçimler sonunda 157 oyla Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi.

2005 yılından bu yana Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Uğur Erdener, kongrede veda konuşması yaptı.

