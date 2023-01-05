Abdullah Avcı: 'Yolumuza devam etmek istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Avcı, "Giresunspor, bu yörenin, bize yakın bir kulübü. İkinci senesi ligde. Bir alt ligden de yukarı çıkarken Hakan hoca ile devam ettiler. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde, belli bir standartları koruyarak devam ediyorlar. İyi bir ekipleri var." dedi.



"Giresunspor, son 4 maç, 10 puan. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı İstanbul'da yendiler. Belli bir oyunları var. Hücumda ve savunmada neler yapacağımızı konuştuk." diyen deneyimli teknik adam, "Geçen hafta, yakışmayan bir şekilde oyunun bir bölümünden sonra teslim olduk. Bu bizim için doğru değildi. Bazen iş kazası diyebilirsiniz. Bunu dramatik bir maç diyerek bir kenara bıraktık ve Giresunspor maçına hazırlandık. Tekrar kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.





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