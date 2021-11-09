Abdullah Avcı yeni rekor peşinde

Süper Lig'in henüz 12. haftasında en yakın rakibi Hatayspor'a 7, ezeli rakipleri; Galatasaray 'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 10'ar puan fark atan Trabzonspor'da şampiyonluk sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı.



MAĞLUBİYETİ UNUTTU!



Bordo-Mavililer 30 puanla zirveye kurulurken, Fırtına, ligde Abdullah Avcı ile adeta mağlubiyeti unuttu! Bu sezon Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda yer alan Karadeniz devi son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında yani 8 Mart 2021 tarihinde Aytemiz Alanyaspor karşısında almıştı. O tarihten bu yana rakiplerine boyun eğmeyen, tam 245 gündür yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik aldı.



300 GÜN KAYBETMEDİ



Son olarak Beşiktaş'ı devirip zirvede rahatlayan ve önemli bir virajı kayıpsız dönen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı aslında bu istatistiklere alışık... Şu anda da Trabzonspor'un bu istatistiğinden sonra yakın zamanda en uzun yenilmezlik serisine sahip olan isim yine Avcı. Tecrübeli çalıştırıcı, Medipol Başakşehir döneminde 20 Mart 2016 ile 14 Ocak 2017 tarihleri arasında tam 300 günde çıktığı 26 sınavı kaybetmemişti.



GÖZÜ 3 MAÇTA



Başarılı hoca, Trabzonspor'un başında bu rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk yürüyüşüne dolu dizgin devam etmeyi hedefliyor. Bordo-Mavililer milli ara sonrasında Gaziantep FK ve Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Fırtına bu iki maçta da yenilgi yaşamazsa Avcı rekorunu egale edecek, bir sonraki hafta Adana Demir karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak.





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